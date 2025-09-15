Военная полиция задержала в аэропорту Бен-Гурион 30 хасидов, собиравшихся в Умань

Около трех десятков хасидов, подлежащих призыву на срочную службу в ЦАХАЛе, были задержаны в аэропорту Бен-Гурион при попытке вылететь в Умань для паломничества на могилу раввина Нахмана из Браслава.

Как сообщает портал ynet, некоторые из задержанных пытались выехать из Израиля по иностранному паспорту.

Напомним, что лидеры браславских хасидов рекомендовали молодежи, подлежащей призыву, воздержаться от паломничества, чтобы избежать ареста, однако похоже, что не все прислушались к этому совету.