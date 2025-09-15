x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 23:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 23:49
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Военная полиция задержала в аэропорту Бен-Гурион 30 хасидов, собиравшихся в Умань

Брацлавские хасиды
Хасиды
время публикации: 15 сентября 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 22:31
Военная полиция задержала в аэропорту Бен-Гурион 30 хасидов, собиравшихся в Умань
Yonatan Sindel/Flash90

Около трех десятков хасидов, подлежащих призыву на срочную службу в ЦАХАЛе, были задержаны в аэропорту Бен-Гурион при попытке вылететь в Умань для паломничества на могилу раввина Нахмана из Браслава.

Как сообщает портал ynet, некоторые из задержанных пытались выехать из Израиля по иностранному паспорту.

Напомним, что лидеры браславских хасидов рекомендовали молодежи, подлежащей призыву, воздержаться от паломничества, чтобы избежать ареста, однако похоже, что не все прислушались к этому совету.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

В аэропорту "Бен-Гурион" задержаны восемь хасидов-дезертиров
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 14 сентября 2025

Брацлавские хасиды недовольны решением Молдовы отменить рейсы в Умань
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 сентября 2025

В аэропорту "Бен-Гурион" задержан дезертир, направлявшийся в Умань