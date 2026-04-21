Российское командование в очередной раз сообщило о "полном освобождении ЛНР"
время публикации: 21 апреля 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 11:42
Начальник российского Генерального штата генерал армии Валерий Герасимов провел совещание в командовании Южной группы войск, участвующей в военных действиях против Украины.
"Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях", – заявил военачальник.
Отметим, что российская сторона уже трижды заявляла об установлении полного контроля над Луганской областью Украины. В последний раз министерство обороны РФ сообщило об "полном освобождении ЛНР" 1 апреля 2026 года.
