x
20 октября 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 13:59
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский заявил о готовности прибыть в Будапешт на встречу с Трампом и Путиным

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 20 октября 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 12:53
Зеленский заявил о готовности прибыть в Будапешт на встречу с Трампом и Путиным
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение провести в Будапеште встречу президентов России и США, призванную содействовать завершению войны российско- украинской войны. Он также опроверг утверждения, что Россия побеждает в войне.

Он заявил, что, учитывая исторический и политический контекст, столица Венгрии – не лучшее место для проведения саммита, однако если встреча будет содействовать достижению мира, то все равно, где она будет проведена. Очевидно, под контекстом имелся в виду Будапештский меморандум 1994 года, когда Россия, США и Великобритания гарантировали территориальную целостность Украины

Украинский лидер выразил готовность приехать в Будапешт на встречу в трехстороннем формате с участием его, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Заявил он и готовности к непрямым переговорам по методу челночной дипломатии. Он напомнил о невозможности соглашений без участия Украины.

При этом Зеленский отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Урбан занимает пророссийские позиции, блокирует Украину и вряд ли способен сделать для украинцев что-либо хорошее.

Отвечая на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, президент заявил: "Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину". Это заявление может быть воспринято как готовность к замораживанию линии фронта.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 октября 2025

FT: Трамп призвал Зеленского принять российские условия: "Иначе Путин вас уничтожит"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 октября 2025

WP: Путин в беседе с Трампом требовал, чтобы Украина уступила Донецкую область
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 октября 2025

Итоги встречи Трампа и Зеленского: Украина пока без "томагавков", США призывают прекратить войну