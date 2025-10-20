Зеленский заявил о готовности прибыть в Будапешт на встречу с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение провести в Будапеште встречу президентов России и США, призванную содействовать завершению войны российско- украинской войны. Он также опроверг утверждения, что Россия побеждает в войне.

Он заявил, что, учитывая исторический и политический контекст, столица Венгрии – не лучшее место для проведения саммита, однако если встреча будет содействовать достижению мира, то все равно, где она будет проведена. Очевидно, под контекстом имелся в виду Будапештский меморандум 1994 года, когда Россия, США и Великобритания гарантировали территориальную целостность Украины

Украинский лидер выразил готовность приехать в Будапешт на встречу в трехстороннем формате с участием его, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Заявил он и готовности к непрямым переговорам по методу челночной дипломатии. Он напомнил о невозможности соглашений без участия Украины.

При этом Зеленский отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Урбан занимает пророссийские позиции, блокирует Украину и вряд ли способен сделать для украинцев что-либо хорошее.

Отвечая на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, президент заявил: "Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину". Это заявление может быть воспринято как готовность к замораживанию линии фронта.