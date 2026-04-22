22 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Словакия приняла на вооружение первые израильские ЗРК

ПРО
Оборонка
Словакия
время публикации: 22 апреля 2026 г., 12:10 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 12:10
Wikipedia.org. Фото: Министерство обороны Индии

Вооруженные силы Словакии приняли на вооружение первую батарею зенитно-ракетных комплексов Barak MX многоцелевого назначения, приобретенную в декабре 2024 года.

Министр обороны Словакии Роберт Калиньяк заявил, что батарея уже развёрнута на засекреченном объекте вблизи ключевой энергетической инфраструктуры.

По его словам, речь идёт о районе, где «пересекаются» атомные электростанции страны, - что подразумевает защиту таких объектов, как Ясловске-Богунице и Моховце.

После развёртывания интеграция системы в состав вооружённых сил Словакии продолжится в течение нескольких недель при поддержке израильских специалистов.

Военнослужащие уже прошли первоначальный курс подготовки и продолжат обучение по мере завершения передачи системы.

В общей сложности Словакия должна получить шесть батарей к 2030 году.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook