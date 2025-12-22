Трамп отстраняет 29 послов – карьерных дипломатов

Администрация США заменяет 29 послов и глав дипломатических миссий. Инициатива призвана изменить курс внешней политики США – предпочтение при назначениях отдается сторонникам стратегии президента Дональда Трампа "Америка на первом месте".

Чиновники, получившие назначения в годы президентства Джо Байдена, уже получили извещения о том, что их миссия заканчивается в январе 2026 года. Поскольку речь идет о карьерных дипломатах, они смогут продолжить работу на новых должностях.

"Речь идет о стандартном процессе, происходящем при каждой администрации. Послы – личные представители президента, и он имеет право заботиться, чтобы они проводили политику "Америка на первом месте"", – говорится в заявлении Государственного департамента.

Руководителей сменят 13 посольств в Африке, шесть – в Азиатско-тихоокеанском регионе, четыре – в Европе (Армения, Македония, Словакия и Черногория), два – на Ближнем Востоке (Египет и Алжир).

Следует напомнить, что вскоре после повторного прихода к власти Трамп избавился от политических назначений своего предшественника на дипломатической службе.