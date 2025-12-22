Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1398-й день войны

Минобороны РФ 22 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Березовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина "Iveco" итальянского производства, 16 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Кирово, Закотное, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Senator" канадского производства, бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину "MaxxPro" производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенных пунктов Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Удачное, Вольное, Новый Донбасс, Артемовка, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Косовцево, Дорожнянка, Гуляй-поле Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Приморское Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, танк, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада материальных средств и горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также штабам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104090 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26653 танка и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32082 орудия полевой артиллерии и миномета, 49742 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).