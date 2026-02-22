ВСУ: ночью перехвачены 33 из 50 ракет, 274 из 297 БПЛА. МО РФ: сбиты 86 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 22 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 50 ракет (4 противокорабельные ракеты "Циркон", 22 баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные ракеты С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 4 авиационные ракеты Х-59/69) и 297 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 33 ракет и 274 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ракет и 23 ударных БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в пяти локациях. Причинен значительный ущерб в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях, есть погибший и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 22 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 86 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом, над территорией Курской, Белгородской, Саратовской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Калужской областей, над территорией Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.