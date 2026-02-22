x
Ночью армия РФ вновь атаковала Киев

время публикации: 22 февраля 2026 г., 06:27 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 06:31

В ночь на 22 февраля в Киеве звучали взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистических ракет. Городская военная администрация и власти области сообщали о работе ПВО и призывали жителей оставаться в укрытиях.

Судя по имеющимся данным, Киев и Киевская область были атакованы ракетами и беспилотниками.

Сообщается, что российская ракета попала по фабрике, где производится печенье Oreo, в городе Тростянец (Сумская область). Поврежден производственный корпус.

Накануне фиксировались удары по гражданской и энергетической инфраструктуре на юге Украины, включая Одесскую область.

Официальные данные о масштабах ночной атаки на Киев и возможных последствиях в других регионах уточняются.

