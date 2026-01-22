Белый дом: договор по Гренландии на этапе согласования

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает рамочное соглашение по Гренландии с генеральным секретарем NATO Марком Рютте, и охарактеризовал переговоры как продуктивные.

По данным СМИ, речь идет о сделке, которая не предполагает формального перехода Гренландии под суверенитет США, но затрагивает вопросы безопасности в Арктике и возможного расширения американского присутствия.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что детали готовящегося соглашения по Гренландии еще должны быть окончательно согласованы всеми участниками. Левитт добавила, что Трамп рассчитывает на заключение соглашения и считает, что в этом случае США смогут добиться своих "стратегических целей в отношении Гренландии" при "минимальных затратах" и на долгосрочной основе.

В интервью CNBC Трамп заявил, что США и европейские союзники смогут совместно работать над проектом противоракетной обороны "Золотой купол" и участвовать в разработке полезных ископаемых в Гренландии.

Параллельно Трамп подтвердил, что приостановил введение новых пошлин против ряда европейских стран на фоне переговоров по Гренландии, назвав обсуждаемую конструкцию "концепцией сделки", которая, по его словам, должна быть выгодной для всех сторон.

Когда именно стороны представят согласованный текст и какие именно обязательства возьмут на себя участники будущего соглашения, пока не уточняется. Белый дом обещает обнародовать параметры сделки после завершения согласований.