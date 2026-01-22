Исполняющая обязанности президента Венесуэлы посетит США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в скором будущем посетит США. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на представителя американской администрации.

"Я веду диалог с США без страха. Мы должны взглянуть в лицо нашим различиям и трудностям, преодолевая их путем дипломатии", – заявила Родригес 21 января. Отметим, что она по-прежнему находится под американскими санкциями.

Планируемый визит стал еще одним свидетельством, что после захвата президента Николаса Мадуро Дональд Трамп делает ставку не на венесуэльскую оппозицию, а на соратников отстраненного лидера, которых ему удалось склонить к сотрудничеству с США.

Трамп не скрывает, что его цель – не только прекратить контрабанду наркотиков, но, прежде всего, установить американский контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире запасами разведанной нефти.