22 января 2026
Мир

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы посетит США

США
Венесуэла
время публикации: 22 января 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 08:58
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы посетит США
AP Photo/Ariana Cubillos

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в скором будущем посетит США. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на представителя американской администрации.

"Я веду диалог с США без страха. Мы должны взглянуть в лицо нашим различиям и трудностям, преодолевая их путем дипломатии", – заявила Родригес 21 января. Отметим, что она по-прежнему находится под американскими санкциями.

Планируемый визит стал еще одним свидетельством, что после захвата президента Николаса Мадуро Дональд Трамп делает ставку не на венесуэльскую оппозицию, а на соратников отстраненного лидера, которых ему удалось склонить к сотрудничеству с США.

Трамп не скрывает, что его цель – не только прекратить контрабанду наркотиков, но, прежде всего, установить американский контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире запасами разведанной нефти.

