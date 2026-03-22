22 марта 2026
Мир

На Кубе во второй раз за неделю полностью отключено электричество

время публикации: 22 марта 2026 г., 14:28 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 14:28
Во второй раз за неделю на Кубе произошел общенациональный коллапс электрической системы страны. Без света остались около 11 миллионов человек. Предыдущее отключение произошло 16 марта, его последствия еще не успели устранить.

Блэкауты произошли в условиях тяжелого энергетического и экономического кризиса на Кубе. Власти страны связывают ухудшение ситуации с нехваткой топлива и внешним давлением, тогда как западные агентства указывают также на изношенность инфраструктуры, дефицит запчастей и прекращение поставок нефти из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что "взятие" Кубы стало бы для него большой честью. "Я слышу про США и Кубу всю свою жизнь. Взять Кубу в какой-то форме – освободить, взять, я думаю, я могу делать с ней все, что захочу", – сказал он.

