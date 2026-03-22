22 марта 2026
Мир

Во Флориде возобновились американо-украинские переговоры

США
Украина
Война в Украине
время публикации: 22 марта 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 09:01
AP Photo/Jacquelyn Martin

21 марта по Флориде прошли переговоры американской делегации во главе со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кешнером, и украинской делегацией во главе с секретарем Совета безопасности Рустемом Умеровым и главой офиса президента Кириллом Будановым.

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи. Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", – написал Виткофф, что в переговорах участвовали советник Белого дома Джош Грюнбаум и советник Государственного департамента Крис Карран.

Как сообщила украинская сторона, на встрече обсуждались гарантии в сфере безопасности, в частности, касающиеся поставок средств ПВО, а также окончание войны. Накануне переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что речь пойдет о подготовке новой трехсторонней встречи, гарантиях безопасности, восстановлении Украины и санкциях против России.

