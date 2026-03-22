Трамп о смерти спецпрокурора, расследовавшего российское вмешательство в выборы: "Я рад, что он мертв"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в сети Truth Social смерть специального прокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

"Только что умер Роберт Мюллер. Я рад, что он мертв. Он больше не сможет вредить невинным людям", – сообщил Трамп.

Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 год, а в 2017 году был назначен спецпрокурором для расследования возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией и обстоятельств вмешательства Москвы в выборы. Его расследование продолжалось 22 месяца и завершилось выводом о масштабном российском вмешательстве, однако доказательств преступного сговора штаба Трампа с Россией установлено не было.

Роберт Мюллер считался одной из самых заметных фигур американской правоохранительной системы последних десятилетий. Он руководил ФБР в период после терактов 11 сентября 2001 года и сыграл ключевую роль в переориентации бюро на борьбу с терроризмом. До этого он занимал ряд высоких постов в министерстве юстиции США и был федеральным прокурором.