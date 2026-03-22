Япония сообщила об освобождении одного из двух своих граждан, задержанных в Иране

время публикации: 22 марта 2026 г., 05:36 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 05:41
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Один из двух японских граждан, задержанных в Иране, освобожден и возвращается на родину. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в воскресенье в эфире Fuji Television. По его словам, освобожденный был задержан в 2025 году, вышел на свободу 18 марта и вылетел в Японию через Азербайджа. В воскресенье ожидается его прибытие в Японию.

Мотэги не раскрыл имя освобожденного, отметив, что второй японский гражданин, задержанный в Иране в январе 2026 года, по-прежнему остается под стражей.

Глава японского МИДа сказал, что добился освобождения после неоднократных обращений к иранскому коллеге Аббасу Арагчи, и добавил, что Токио продолжает добиваться скорейшего освобождения второго задержанного.

Комитет по защите журналистов сообщал, что задержанный 20 января 2026 года японец – это журналист японской телерадиокорпорации NHK, который был арестован "Корпусом стражей исламской революции" и позднее переведен в тегеранскую тюрьму Эвин.

