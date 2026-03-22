Британский министр после обстрела Диего-Гарсиа: "Иран не сможет нанести ракетный удар по Лондону"

Министр жилищного строительства Великобритании Стив Рид сообщил: правительство его величества не располагает свидетельствами, подтверждающими израильские заявления, согласно которым Лондон находится в радиусе иранского ракетного обстрела.

"Мы не полагаем, что иранцы целятся в Великобританию или смогут нанести такой удар, если захотят. Мы прекрасно способны защитить нашу страну и обеспечить безопасность как нашей территории, так и граждан, и собственности за границей", – заявил он BBC.

Напомним, что режим аятолл предпринял попытку ракетного обстрела американской военной базы Диего-Гарсиа, расположенной на британском архипелаге Чагос в Индийском океане, на расстоянии 3800 километров от Ирана. Израильское военное командование констатировало: Берлин, Париж и Лондон в радиусе ракетного обстрела.