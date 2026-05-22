Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1549-й день войны

Минобороны РФ 22 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны за неделю утверждается: "С 16 по 22 мая... Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Волоховка и Шестеровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, пяти бригад теробороны и отряда националистического формирования "Кракен". Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 119 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали активные наступательные действия. Освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1290 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 870 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. За неделю потери противника на данном направлении составили более 1965 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Вчера в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 2050 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 105 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. С 16 по 22 мая, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 150704 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29417 танков и других боевых бронированных машин, 1724 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35040 орудий полевой артиллерии и минометов, 62254 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.