x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 23:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 23:14
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Израиль прибыла глава национальной разведки США Тулси Габбард

Израиль
Биньямин Нетаниягу
США
Дональд Трамп
время публикации: 03 ноября 2025 г., 23:14 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 23:14
В Израиль прибыла глава национальной разведки США Тулси Габбард
AP PHOTO/ Evan Vucci

Глава национальной разведки США Тулси Габбард находится в Израиле с официальным визитом. О предстоящем визите Габбард написало в понедельник, 3 ноября, издание The Times of Israel, со ссылкой на источник в администрации Трампа.

Издание пишет, что его источник не смог дать более подробную информацию о продолжительности визита или о предстоящих встречах. Отметив, что это связано с усилиями Вашингтона по продвижению мирного плана Дональда Трампа по Газе.

По данным новостной службы N12, 4 ноября Тулси Габбард встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2025

США рассматривают возможность привлечения Турции к урегулированию ситуации в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2025

Израиль посетил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Высокопоставленный чиновник минфина США посетит Израиль для обсуждения иранской угрозы