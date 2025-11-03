В Израиль прибыла глава национальной разведки США Тулси Габбард

Глава национальной разведки США Тулси Габбард находится в Израиле с официальным визитом. О предстоящем визите Габбард написало в понедельник, 3 ноября, издание The Times of Israel, со ссылкой на источник в администрации Трампа.

Издание пишет, что его источник не смог дать более подробную информацию о продолжительности визита или о предстоящих встречах. Отметив, что это связано с усилиями Вашингтона по продвижению мирного плана Дональда Трампа по Газе.

По данным новостной службы N12, 4 ноября Тулси Габбард встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.