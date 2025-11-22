Трамп: "Мое предложение по Украине – не окончательное"

Президент США Дональд Трамп, общаясь 22 ноября с журналистами, заявил, что план урегулирования, предложенный им Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны.

"Мы хотим достичь мира, это должно было произойти уже давно. Войны Украины с Россией вообще не должно было быть. Будь я президентом – ее бы и не было. Мы пытаемся положить ей конец, тем или иным способом мы это сделаем", – сказал он.

Корреспондент CNN Кевин Липтак спросил Трампа, что произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский откажется принять его предложение в установленный срок. Американский лидер ответил: "Тогда он может продолжить воевать со всей своей маленькой отвагой".

Напомним, что план Трампа, подготовленный при российском участии, предусматривает отказ Украины от части своей территории, в том числе – не находящейся под российским контролем. Украина должна сократить свою армию и отказаться от вступления в NATO.

Зеленский, комментируя это предложение в обращении к украинскому народу, заявил, что сейчас настал один из тяжелейших моментов в истории Украины, но пообещал не идти на уступки, унижающие достоинство страны.

"Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжёлая зима, самая тяжёлая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости – и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды", – сказал он.

Против предложенного Трампом плана выступили и в Европе. Особое недовольство Польши вызвал один из пунктов, в котором говорится о ее праве размещать на своей территории самолеты NATO. Польша, полноправный член альянса, сочла это свидетельством согласия Трампа на вмешательство России в европейские дела.