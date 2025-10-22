В Петербурге суд заочно оштрафовал Гребенщикова за ролик с исполнением песни Окуджавы

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заочно оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова, признав его виновным по ч. 4 ст. 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40000 рублей (около 420 евро).

Телеграм-канал "Ротонда" со ссылкой на главу пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву писал, что претензии у российских властей к Гребенщикову на сей раз обосновываются тем, что на канале группы "Аквариум" было опубликовано видео, в котором не было указано, что музыкант объявлен "иноагентом". В этом ролике Гребенщиков спел песню Булата Окуджавы "Былого нельзя воротить".

Адвокат музыканта в объяснении к протоколу писала, что не согласна с обвинением, так как Гребенщиков не является владельцем канала "Аквариума" и не совершал вменяемое правонарушение.

Напомним, что в июне 2023 года минюст РФ внес Бориса Гребенщикова в реестр "иноагентов". Незадолго до того Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей Борису Гребенщикову, которого признали виновным в "дискредитации вооруженных сил РФ" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Борис Гребенщиков проживает в Великобритании.