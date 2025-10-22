x
22 октября 2025
Мир

Трамп об отмене встречи с Путиным: "Не хочу терять время"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 22 октября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 13:07
Трамп об отмене встречи с Путиным: "Не хочу терять время"
AP Photo/Jae C. Hong

Президент США Дональд Трамп назвал причину отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште в ближайшие две недели. "Это потеря времени, я не хочу терять время", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста AFP, что заставило его передумать, Трамп сказал: "На линии фронта много чего происходит. В ближайшие два дня я сообщу вам, как обстоят дела".

21 октября администрация США сообщила, что Трамп не планирует встречаться с Путиным "в ближайшем будущем". Таким образом, встреча в Венгрии, которую Трамп анонсировал 16 октября, не состоится.

Трамп предложил прекратить огонь по нынешней линии фронта. "Немедленное прекращение огня означало бы, что большая часть Украины остается под руководством нацистского режима", – заявил на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

