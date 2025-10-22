Генштаб ВСУ: перехвачены 16 из 28 ракет, 333 из 405 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 46 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 22 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 28 ракет (11 баллистических ракет "Искандер-М", 9 крылатых ракет "Искандер-К", четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 4 авиационных ракеты Х-59/69) и 405 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 16 ракет (ни один "Кинжал" не перехвачен) и 333 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение фрагментов в 19 локациях. Причинен значительный ущерб. В Киеве погибли два человека (в Днепровском районе), есть раненые – причинен ущерб также в Дарницком, Деснянском, Печерском районах столицы Украины. В Броварском районе Киевской области погибли четыре человека, в их числе шестимесячный младенец и 12-летняя девочка. В Запорожье в результате атаки "шахедов" пострадали не менее девяти человек, возникли пожары. В Харькове беспилотник попал в детский сад, Погиб мужчина, есть раненые – детей успели эвакуировать.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 22 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 46 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, над акваторией Черного моря и над акваторией Азовского моря, над Ростовской, Брянской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Орловской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, республикой Дагестан. Вводились ограничения на работу аэропортов. Были атакованы Саранский механический завод в Мордовии, производящий компоненты вооружений для ВС РФ, ТЭЦ в Смоленске, подстанции в Брянской области, нефтеперерабатывающий завод в Махачкале. Сведения о причиненном ущербе уточняются.