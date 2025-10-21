Белый дом: Трамп не планирует встречаться с Путиным "в ближайшем будущем"

Администрация Трампа заявила во вторник, 21 октября, что Дональд Трамп не планирует встречаться с Владимиром Путиным "в ближайшем будущем". Таким образом, встреча в Венгрии, которую Трамп анонсировал 16 октября, не состоится.

The Washington Post отмечает, что заявление об отмене встречи прозвучало спустя несколько часов после того, как глава МИДа России Сергей Лавров заявил о серьезных разногласиях между Москвой и Вашингтоном по вопросу прекращения войны в Украине.

Источник в Белом доме, не уполномоченный общаться с журналистами, заявил, что госсекретарь Марк Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров провели "продуктивный телефонный разговор, поэтому нет необходимости в их личной встрече, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем", – цитирует The Washington Post источник.