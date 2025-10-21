x
21 октября 2025
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 20:35
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Белый дом: Трамп не планирует встречаться с Путиным "в ближайшем будущем"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 21 октября 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 20:28
Белый дом: Трамп не планирует встречаться с Путиным "в ближайшем будущем"
AP Photo/John McDonnell

Администрация Трампа заявила во вторник, 21 октября, что Дональд Трамп не планирует встречаться с Владимиром Путиным "в ближайшем будущем". Таким образом, встреча в Венгрии, которую Трамп анонсировал 16 октября, не состоится.

The Washington Post отмечает, что заявление об отмене встречи прозвучало спустя несколько часов после того, как глава МИДа России Сергей Лавров заявил о серьезных разногласиях между Москвой и Вашингтоном по вопросу прекращения войны в Украине.

Источник в Белом доме, не уполномоченный общаться с журналистами, заявил, что госсекретарь Марк Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров провели "продуктивный телефонный разговор, поэтому нет необходимости в их личной встрече, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем", – цитирует The Washington Post источник.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2025

Европейские лидеры поддержали призыв Трампа о перемирии в Украине на нынешней линии фронта
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 октября 2025

Зеленский заявил о готовности прибыть в Будапешт на встречу с Трампом и Путиным
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 октября 2025

WP: Путин в беседе с Трампом требовал, чтобы Украина уступила Донецкую область
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 октября 2025

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным. Она пройдет в Будапеште