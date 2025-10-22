x
22 октября 2025
Мир

Российский БПЛА упал на детский сад в Харькове

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 22 октября 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 12:50
Российский БПЛА упал на детский сад в Харькове
Фото: ГСЧС Украины

В среду, 22 октября, армия РФ нанесла дроновый удар по Харькову. Беспилотник попал в детский сад. Погиб мужчина, есть раненые. Детей успели эвакуировать.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

"Количество пострадавших возросло до семи. Среди них – один погибший мужчина. Информация о ранении детей подтверждения, к счастью, не нашла", – написал Терехов в своем телеграм-канале.

"Полиция вместе с СБУ документируют военное преступление России против гражданских и детей. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем лице, еще семь человек пострадали. Эвакуировали около полусотни детей. Количество травмированных детей уточняется", – передает ГСЧС по Харькову.

