22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Глава МИД Венгрии: Путин сможет прибыть в Будапешт, не опасаясь ареста

Дональд Трамп
Владимир Путин
Венгрия
время публикации: 22 октября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 12:04
Глава МИД Венгрии: Путин сможет прибыть в Будапешт, не опасаясь ареста
AP Photo/Petros Giannakouris

Венгрия не намерена выполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина, если он приедет в страну. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Политик напомнил, что США не стали арестовывать Путина, когда тот прибыл на Аляску на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Отметим, что США не являются стороной Римского статута и, таким образом, не подчиняются решениям МУС.

Парламент Венгрии также проголосовал за выход из Международного уголовного суда. По словам премьер-министра Виктора Орбана, стоящего на пророссийских позициях, это вызвано политизацией организации.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что, если самолет Путина воспользуется польским воздушным пространством, то он может быть принужден к посадке, а российский лидер – арестован – если суд Польши примет соответствующее постановление.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Болгарии Георг Георгиев заявил, что Путин сможет воспользоваться болгарским воздушным пространством, чтобы попасть на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапешт.

Мир
