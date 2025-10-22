x
22 октября 2025
|
последняя новость: 22:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 22:20
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Прокуратура РФ попросила суд признать ФБК террористической организацией

Россия
Оппозиция
время публикации: 22 октября 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 22:25
Прокуратура РФ попросила суд признать ФБК террористической организацией
AP Photo/Ivan Petrov

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой признать террористической организацией основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. Ранее ФБК был признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом, его деятельность была запрещена.

"Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк.") террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября", – сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда, добавив, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Сторонники Навального не сомневаются, что суд удовлетворит просьбу прокуратуры, что значительно осложнит жизнь их единомышленников в России.

"Связь с террористической организацией – это статья совсем другого порядка суровости, там до 20 лет наказания, и дела ведет ФСБ, а не Следственный комитет", – заявил телеканалу "Дождь" руководитель предвыборного штаба Навального на президентских выборах 2018 года Леонид Волков.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 марта 2025

Как победить тьму. Спектакль об Алексее Навальном поставлен на иврите. Интервью
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 декабря 2024

Обвинение попросило для адвокатов Навального реальные сроки заключения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 сентября 2024

"Начал высказывать жалобы на резкую боль в животе". The Insider: Навальный был отравлен в тюрьме