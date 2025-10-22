Прокуратура РФ попросила суд признать ФБК террористической организацией

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой признать террористической организацией основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. Ранее ФБК был признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом, его деятельность была запрещена.

"Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк.") террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября", – сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда, добавив, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Сторонники Навального не сомневаются, что суд удовлетворит просьбу прокуратуры, что значительно осложнит жизнь их единомышленников в России.

"Связь с террористической организацией – это статья совсем другого порядка суровости, там до 20 лет наказания, и дела ведет ФСБ, а не Следственный комитет", – заявил телеканалу "Дождь" руководитель предвыборного штаба Навального на президентских выборах 2018 года Леонид Волков.