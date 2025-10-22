x
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
Мир

Посмертные мемуары Вирджинии Джуффре: девушку насиловал "известный премьер-министр"

Сексуальное насилие
время публикации: 22 октября 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 11:21
Посмертные мемуары Вирджинии Джуффре: девушку насиловал "известный премьер-министр"
AP Photo/Stephanie Scarbrough

В США и Великобритании опубликованы посмертные мемуары Вирджинии Джуффре – самой известной жертвы сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, созданной предпринимателем Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии и умершим в тюрьме при странных обстоятельствах.

"За мои годы с ними, они предоставляли меня десяткам состоятельных, могущественных людей. Меня все время использовали и унижали, в некоторых случаях, душили и избивали до крови. Я боялась, что умру секс-рабыней", – говорится в книге, озаглавленной "Ничейная девочка".

В американском издании среди тех, кто был к ней особенно жесток, Джуффре говорит об "известном премьер-министре", имя которого не называется. Согласно тексту, он жестоко насиловал и душил ее, пока она не теряла сознание: "Мучая меня, премьер-министр смеялся. Я просила его перестать, но от этого он возбуждался сильнее", – цитирует мемуары CNN.

На тот момент ей было 18 лет. Вирджиния рассказывает, что в слезах просила Эпштейна не посылать его к политику, однако тот отвечал: "Иногда придется это делать".

Напомним, что полгода назад Джуффре покончила с собой. Комментируя публикацию книги, ее адвокат Сигрид Маккоули сообщила, что правоохранительным органам известно имя насиловавшего девушку премьер-министра.

