Арест основателя Gaza Now в Амстердаме продлен на 20 дней

В понедельник, 22 сентября, следственный судья Амстердамского суда продлил на 20 дней предварительное заключение 33-летнего выходца из Газы Мустафы Айяша. Дело передано в Международную палату по правовой помощи, которая решит вопрос об экстрадиции задержанного в Австрию, передает RTL.

Поздно вечером 19 сентября в соцсетях появились сообщения о том, что в аэропорту Схипхол (Амстердам, Нидерланды) был арестован Мустафа Айяш – основатель "агентства" Gaza Now, ассоциированного с террористической организацией ХАМАС. Позже было официально подтверждено, что задержание было произведено Королевской маршевой службой по европейскому ордеру на арест, выданному Австрией.

Мустафе Аяйшу 18 сентября исполнилось 33 года. Он уроженец Нусейрата (центр сектора Газы). В 2015 году сумел перебраться в Европу из Газы, поселился в Линце (Австрия). Еще подростком, в 2005-2006 годах, запустил сайт и аккаунты Gaza Now в соцсетях, которые набрали огромное количество подписчиков после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны "Железные мечи". На сегодняшний день телеграм-канал Gaza Now на разных языках читают до 2 миллионов человек, на блог в соцсети Х подписаны около полумиллиона.

Сообщалось, что семья Мустафы Аяйша погибла 22 ноября 2023 года в результате удара по его дому в Нусейрате. Был убит его брат Мухаммад Айяш, работавший фотожурналистом для Gaza Now. О гибели семьи Айяш заявлял глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (ликвидирован в Тегеране 31 июля 2024 года). 14 декабря 2023 Управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) опубликовало ошибочное заявление о том, что 22 ноября 2023 года был убит и сам Мустафа Аяйш – позже было опубликовано опровержение.

В 2024 году США и Великобритания ввели санкции против Gaza Now и его основателя Мустафы Айяша за сбор средств в поддержку ХАМАСа. Весной 2024 года австрийская полиция провела обыск в доме у Айяше, после чего Gaza Now сообщал о его "аресте", хотя ареста не было – прокуратура Линца официально подтвердила лишь обыск в его жилище и расследование по подозрению в финансировании терроризма.