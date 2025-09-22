Генштаб ВСУ: перехвачены 132 из 141 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 114 беспилотников. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 22 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 141 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 132 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания девяти ударных БПЛА в семи локациях, а также падения фрагментов в восьми локациях. Причинен ущерб.

Украинские власти сообщают о трех погибших в результате российской атаки в Запорожье.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 22 сентября были перехвачены 114 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом, Черным морем и Азовским морем, над территорией Ростовской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской, Воронежской областей, Краснодарского края. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Власти РФ сообщают, что в результате атаки БПЛА в Крыму, в районе поселка городского типа Форос, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом заявил руководитель российской администрации в Крыму Сергей Аксенов. По сообщениям российских властей, удар пришелся по санаторию "Форос" (повреждены несколько объектов на его территории). Также пострадало здание местной школы (имени А.С.Терлецкого) – разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

Кроме того, возле здания городской администрации в Белгороде в результате падения ударного БПЛА пострадали два человека.