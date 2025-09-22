x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 09:54
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 132 из 141 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 114 беспилотников. Есть жертвы

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 22 сентября 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 09:16
Генштаб ВСУ: перехвачены 132 из 141 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 114 беспилотников. Есть жертвы
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 22 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 141 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 132 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания девяти ударных БПЛА в семи локациях, а также падения фрагментов в восьми локациях. Причинен ущерб.

Украинские власти сообщают о трех погибших в результате российской атаки в Запорожье.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 22 сентября были перехвачены 114 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом, Черным морем и Азовским морем, над территорией Ростовской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской, Воронежской областей, Краснодарского края. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Власти РФ сообщают, что в результате атаки БПЛА в Крыму, в районе поселка городского типа Форос, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом заявил руководитель российской администрации в Крыму Сергей Аксенов. По сообщениям российских властей, удар пришелся по санаторию "Форос" (повреждены несколько объектов на его территории). Также пострадало здание местной школы (имени А.С.Терлецкого) – разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

Кроме того, возле здания городской администрации в Белгороде в результате падения ударного БПЛА пострадали два человека.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1307-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2025

Власти РФ: в результате атаки БПЛА в Форосе есть жертвы