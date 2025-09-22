Разведка Украины: спецназ поразил в Крыму два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"

Утром 22 сентября Главное управление разведки министерства обороны Украины объявило, что накануне бойцами спецподразделения "Примары" на территории Крыма были впервые поражены два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Самолеты-амфибии Бе-12 оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и борьбы с подводными лодками, отмечает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, во время налета "Примары" поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

В отчете генштаба ВСУ за последние сутки говорится о поражении трех российских вертолетов.