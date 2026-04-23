Атака украинских БПЛА в Самарской области, власти РФ сообщают о погибшем и раненых
время публикации: 23 апреля 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 08:56
В Новокуйбышевске Самарской области РФ промышленные предприятия подверглись атаке украинских беспилотников, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие.
Министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным ведомства, беспилотники были нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Крымом, Азовским и Черным морями.
