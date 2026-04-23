23 апреля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Атака украинских БПЛА в Самарской области, власти РФ сообщают о погибшем и раненых

Война в России
Погибшие
время публикации: 23 апреля 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 08:56
МЧС России

В Новокуйбышевске Самарской области РФ промышленные предприятия подверглись атаке украинских беспилотников, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие.

Министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным ведомства, беспилотники были нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Крымом, Азовским и Черным морями.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
