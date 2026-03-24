ЕС требует от Венгрии разъяснений в связи с сообщениями о передаче России секретной информации

Европейская комиссия потребовала от правительства Венгрии разъяснений в связи с публикациями, согласно которым представители венгерского руководства передают России внутреннюю информацию о деятельности ЕС.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что информация вызывает серьезное беспокойство. "Доверительные отношения между входящими в Евросоюз государствами, между ними и институтами Евросоюза, – основа работы ЕС. Мы ожидаем от правительства Венгрии разъяснений", – сообщила она.

21 марта издание The Washington Post сообщило, что члены венгерского руководства поддерживают с Россией тесные контакты по украинскому вопросу, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто прямо в перерывах встреч европейского руководства снабжает Москву внутренней информацией.

"Сообщения о том, что люди Орбана передают России все детали заседаний Совета Европы, никого не удивляют. Мы уже долгое время это подозреваем. Поэтому я выступаю на Совете только, когда это необходимо, и говорю столько, сколько необходимо", – сообщил тогда премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как утверждает издание Politico, руководство Европейского Союза приняло решение ограничить передачу Венгрии конфиденциальной информации из опасений, что правительство Виктора Орбана делится ей с российскими властями.