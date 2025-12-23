Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1399-й день войны

Минобороны РФ 23 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что ночью и утром 23 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 635 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов, а также 38 ракет (три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 35 крылатых ракет разного типа). Украинские ПВО заявляют о перехвате 587 БПЛА и 34 крылатых ракет ("Кинжалы" перехватить не удалось), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания четырех ракет и 39 ударных БПЛА в 21 локации и падения фрагментов в восьми локациях. Причинен значительный ущерб. Есть убитые и раненые, среди жертв ребенок.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Прилипка Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Александровка, Диброва, Дробышево, Красный Лиман и Ильичовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Платоновка, Кирово, Кузьминовка, Петровское, Бондарное, Червоное, Приволье, Константиновка, Степановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенном пункте Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, двух механизированных, бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Новоый Донбасс, Белицкое, Артемовка, Гришино, Муравка, Удачное Донецкой Народной Республики, Крутояровка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка, Лукьяновское, Степногорск, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, автомобиль, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных систем дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104146 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26668 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49801 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).