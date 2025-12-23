x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
23 декабря 2025
последняя новость: 15:07
23 декабря 2025
Мир

ВСУ: ночью и утром перехвачены 34 из 38 ракет, 587 из 635 БПЛА. РФ: сбиты 44 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 23 декабря 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 13:37
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 23 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 635 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов, а также 38 ракет (три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 35 крылатых ракет разного типа). Украинские ПВО заявляют о перехвате 587 БПЛА и 34 крылатых ракет ("Кинжалы" перехватить не удалось), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания четырех ракет и 39 ударных БПЛА в 21 локации и падения фрагментов в восьми локациях. Причинен значительный ущерб. Есть убитые и раненые, среди жертв ребенок.

Минобороны РФ заявляет, что ночью и утром 23 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 44 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Воронежской области, Ставропольского края, Калмыкии и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

