Теракт на юге Таиланда, есть погибшие
время публикации: 23 июля 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 10:36
Пять таиландских военнослужащих погибли и еще несколько человек получили ранения при нападении неизвестных боевиков на блокпост, развернутый в южной провинции Наратхиват, недалеко от населенного пункта.
Как сообщается, в нападении участвовало около 10 человек, вооруженных стрелковым оружием и взрывными устройствами. Среди раненых – 10-летний мальчик, он госпитализирован, его состояние стабильное.
Нападавшим удалось скрыться. Ведутся поиски. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.