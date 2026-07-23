Теракт на юге Таиланда, есть погибшие

Пять таиландских военнослужащих погибли и еще несколько человек получили ранения при нападении неизвестных боевиков на блокпост, развернутый в южной провинции Наратхиват, недалеко от населенного пункта.

Как сообщается, в нападении участвовало около 10 человек, вооруженных стрелковым оружием и взрывными устройствами. Среди раненых – 10-летний мальчик, он госпитализирован, его состояние стабильное.

Нападавшим удалось скрыться. Ведутся поиски. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.