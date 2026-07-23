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Мир

Теракт на юге Таиланда, есть погибшие

Террористы
Таиланд
время публикации: 23 июля 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 10:36
Теракт на юге Таиланда, есть погибшие
AP Photo/Anupam Nath

Пять таиландских военнослужащих погибли и еще несколько человек получили ранения при нападении неизвестных боевиков на блокпост, развернутый в южной провинции Наратхиват, недалеко от населенного пункта.

Как сообщается, в нападении участвовало около 10 человек, вооруженных стрелковым оружием и взрывными устройствами. Среди раненых – 10-летний мальчик, он госпитализирован, его состояние стабильное.

Нападавшим удалось скрыться. Ведутся поиски. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Мир
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