Трамп опроверг публикацию WSJ о снятии ограничений на украинские удары по России

Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию Wall Street Journal, согласно которой администрация США сняла ограничения на применение Украиной некоторых ракет большой дальности, поставляемых западными странами.

"Статья Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории – "фейк ньюз". США не имеют отношения к этим ракетам и к тому, что с ними делает Украина", – написал он в социальной сети Truth Social.

21 октября Украина применила поставленные Великобританией ракеты воздушного базирования Storm Shadow для нанесения удара по заводу по производству взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива в Брянске. Генштаб Украины сообщил в социальных сетях, что ракеты успешно преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

Согласно WSJ, изменение политики произошло без лишней шумихи. Полномочия по утверждению подобных ударов перешли от министра обороны Пита Хегсета к генералу Алексусу Гринкевичу, главнокомандующему объединенными силами в Европе.