СМИ: в ходе ночной атаки на объекты в РФ армия Украины массового применила воздушные шары

Во время ночной атаки беспилотников на российские регионы украинскими военными массово использовались воздушные шары, сообщает РБК со ссылкой на минобороны РФ.

По словам источника, ранее массовых применения противником воздушных шаров российские военные не фиксировали.

Ранее минобороны РФ заявило, что в ночь на 23 сентября были перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Атаки украинских дронов на Москву продолжаются второй день.