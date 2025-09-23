x
23 сентября 2025
23 сентября 2025
23 сентября 2025
23 сентября 2025
Мир

СМИ: в ходе ночной атаки на объекты в РФ армия Украины массового применила воздушные шары

Война в Украине
Война в России
СМИ
время публикации: 23 сентября 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 13:48
СМИ: в ходе ночной атаки на объекты в РФ армия Украины массового применила воздушные шары
AP Photo/Pavel Bednyakov

Во время ночной атаки беспилотников на российские регионы украинскими военными массово использовались воздушные шары, сообщает РБК со ссылкой на минобороны РФ.

По словам источника, ранее массовых применения противником воздушных шаров российские военные не фиксировали.

Ранее минобороны РФ заявило, что в ночь на 23 сентября были перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Атаки украинских дронов на Москву продолжаются второй день.

Мир
