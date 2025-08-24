После отчета о голоде в Газе в Австралии проходят пропалестинские акции

В воскресенье, 24 августа, в Австралии проходят многотысячные пропалестинские акции после того, как Международная организация по классификации продовольственной безопасности (The Integrated Food Security Phase Classification, IPC) опубликовала отчет о голоде в Газе, выводы которого были отвергнуты властями Израиля, сообщает The Guardian.

Ожидается, что такие акции пройдут в более чем 40 городах Австралии. В Брисбене и Мельбурне эти акции уже начались. Запланирован масштабный протест в Сиднее.

Организаторы прогнозируют, что в пропалестинских акциях в Австралии сегодня примут участие сотни тысяч человек, и это будет крупнейшая подобная акция в истории страны.

Участники акций протеста требуют введения санкций и прекращения военно-технического сотрудничества с Израилем.