Генштаб ВСУ: перехвачены 48 из 72 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 95 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 72 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 48 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания ракеты и 24 БПЛА в десяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 23 августа, ночью и утром 24 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 95 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сообщается о повреждениях жилого дома в Брянске, о попадании БПЛА в трансформатор около Курской АЭС. Сведения о причиненном ущербе уточняются.