Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1462-й день войны

Минобороны РФ 24 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольшанка, Сенное, Бачевск, Храповщина и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское, Волчанские Хутора и Колодезное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня западного производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе гаубица М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Боровая, Новоосиново Харьковской области, Александровка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Дружковка и Шабельковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Водянское, Доброполье, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и реактивная система залпового огня. Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117184 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27851 танк и другие боевые бронированные машины, 1673 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33460 орудий полевой артиллерии и минометов, 55166 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).