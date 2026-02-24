"Библиотека детских книжек". Клип Полины Майофис к 4-й годовщине войны в Украине

Израильская певица Полина Майофис, уроженка украинского Луганска, к четвертой годовщине полномасштабной войны в Украине выпустила клип "Библиотека детских книжек".

Полина – автор слов и музыки к этой песне. Клип был создан совместно с музыкантом Сергеем Сусидом и продюсером Альмогом Табекой. Песня звучит на русском и украинском языках.