Культура

"Библиотека детских книжек". Клип Полины Майофис к 4-й годовщине войны в Украине

Музыканты
время публикации: 24 февраля 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 07:14
Полина Майофис
Кадр из передачи "Детский недетский вопрос"

Израильская певица Полина Майофис, уроженка украинского Луганска, к четвертой годовщине полномасштабной войны в Украине выпустила клип "Библиотека детских книжек".

Полина – автор слов и музыки к этой песне. Клип был создан совместно с музыкантом Сергеем Сусидом и продюсером Альмогом Табекой. Песня звучит на русском и украинском языках.

