ВСУ: ночью перехвачены 25 из 34 ракет, 365 из 392 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 55 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине 34 ракеты ("Искандер-М", C-400, Х-101, "Искандер-К", Х-59/69/31) и 392 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 25 ракет и 365 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 6 ракет и 27 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падения фрагментов в 10 локациях. В Запорожье в результате попадания "шахеда" в жилой дом один погибший и девять раненых, двое погибших в Полтавской области, один погибший в Херсоне. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 55 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.