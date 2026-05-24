Альберта проведет референдум о начале процесса выхода из Канады

В Альберте 21 октября будет проведен референдум по вопросу о начале процесса выхода из Канады. Об этом заявила премьер-министр Даниэль Смит после того, как петиция в поддержку независимости набрала 300000 подписей.

Альберта – богатая нефтью провинция, расположенная на западе Канады. Ее самые крупные города – Эдмонтон и Калгари. В провинции проживает пять миллионов человек. 400000 из них подписали петицию против выхода.

Вопрос на референдуме будет сформулирован: "Должна ли Альберта остаться канадской провинцией, или правительство Альберты должно начать юридический процесс, требуемый конституцией Канады, и провести имеющий обязывающее значение референдум об отделении?"

Ранее сбор подписей был прекращен, поскольку суд счел, что процесс проходит без консультаций с представителями коренных народов провинции и учета влияния возможного выхода на их статус. Смит, противница независимости, обвинила суд в попытке лишить голоса сотни тысяч граждан.

Сторонники независимости утверждают, что курс, проводимый либеральным правительством в Оттаве, препятствует экономическому развитию Альберты, в первую очередь, в сфере добычи нефти. Они также считают, что финансируют правительство, мало что получая взамен.