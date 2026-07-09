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Израиль

Утечка хлора в Нетании: жителям 18-этажного дома в Нетании приказали оставаться дома

Нетания
время публикации: 09 июля 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 09:59
Утечка хлора в Нетании: жителям 18-этажного дома в Нетании приказали оставаться дома
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Сотрудники пожарно-спасательной службы при поддержке подразделения химического мониторинга были вызваны в 18-этажный дом в Нетании, где произошла утечка паров хлора. Причиной инцидента стал открытый контейнер с хлором, оставленный в техническом помещении жилого дома на улице Дуду Дотан.

Всем жильцам 18-этажного здания предписано оставаться в своих квартирах до завершения проверки на наличие опасной концентрации паров хлора на этажах. Соответствующее распоряжение отдал руководитель спасательной операции.

После завершения замеров было установлено, что опасная концентрация паров хлора отсутствует, и распоряжение оставаться в своих квартирах было отменено. Пожарные также закрыли контейнер с химическим веществом и приняли меры по локализации происшествия.

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