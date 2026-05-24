ВСУ: ночью перехвачены 55 из 90 ракет, 549 из 600 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 33 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 90 ракет (1 баллистическая ракета средней дальности, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 54 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр") и 600 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 55 ракет (11 баллистических и 44 крылатых) и 549 БПЛА, запущенных российскими военными. 19 ракет не достигли целей. Зафиксированы попадания 16 ракет и 51 ударных БПЛА в 54 локациях, а также падения фрагментов в 23 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Черкассах и Полтавской области, есть жертвы, десятки пострадавших, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 33 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Во Владимирской области возник пожар. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.