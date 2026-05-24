Более 20 погибших в Пакистане, сепаратисты-белуджи взяли ответственность за теракт
время публикации: 24 мая 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:17
Террористическая группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за подрыв поезда в пакистанском городе Кветта. Жертвами теракта стали по меньшей мере 24 человека, 70 получили ранения.
Согласно поступающим сообщениям, террорист-смертник врезался в состав на заминированном автомобиле. В результате взрыва локомотив и три вагона сошли с рельсов, причем два из них перевернулись. Взрыв произошел на территории жилого района, среди погибших жители окрестных домов.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что речь идет о чудовищном преступлении. Он выразил соболезнования семьям погибших. "Вся страна разделяет боль народа Белуджистана", – сообщил глава правительства.
