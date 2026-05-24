x
24 мая 2026
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 13:38
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Более 20 погибших в Пакистане, сепаратисты-белуджи взяли ответственность за теракт

Террористы
Пакистан
время публикации: 24 мая 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:17
Более 20 погибших в Пакистане, сепаратисты-белуджи взяли ответственность за теракт
AP Photo/Arshad Butt

Террористическая группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за подрыв поезда в пакистанском городе Кветта. Жертвами теракта стали по меньшей мере 24 человека, 70 получили ранения.

Согласно поступающим сообщениям, террорист-смертник врезался в состав на заминированном автомобиле. В результате взрыва локомотив и три вагона сошли с рельсов, причем два из них перевернулись. Взрыв произошел на территории жилого района, среди погибших жители окрестных домов.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что речь идет о чудовищном преступлении. Он выразил соболезнования семьям погибших. "Вся страна разделяет боль народа Белуджистана", – сообщил глава правительства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2026

Взрыв на железной дороге в Пакистане, более 30 пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

Пакистан: в ходе вооруженных столкновений в Белуджистане убиты более 120 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 марта 2025

В Пакистане освобождены заложники, захваченные террористами-белуджами
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2025

Захват поезда в Пакистане: не менее 50 заложников убиты