Стрельба около Белого дома: убит "Иисус Христос", Трамп не пострадал

Вечером 23 мая в Вашингтоне, в районе 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, около одного из контрольно-пропускных пунктов Белого дома произошла стрельба.

Предварительное расследование показало, что рядом с западным входом в комплекс Белого дома и зданием исполнительного офиса имени Эйзенхауэра мужчина подошел к посту охраны, достал из сумки оружие и открыл огонь по сотрудникам Секретной службы. Ответным огнем нападавший был смертельно ранен, позже его смерть констатировали в больнице.

Во время перестрелки был тяжело ранен случайный прохожий. Проводится расследование, пока не установлено, был ли прохожий ранен стрелявшим мужчиной или попал под ответный огонь сотрудников охраны. Никто из сотрудников Секретной службы не пострадал.

CNN, ABC News и CBS News сообщают, что около Белого дома были слышны десятки выстрелов. Находившихся на месте происшествия журналистов перевели в защищенную зону внутри комплекса, а вооруженные сотрудники Секретной службы были развернуты на северной лужайке.

Глава ФБР Кэш Пател заявил, что сотрудники бюро прибыли на место и участвуют в расследовании. Полиция и федеральные службы перекрыли район вокруг места происшествия.

По данным AP, подозреваемый идентифицирован как 21-летний Насир Бест из Мэриленда. Он уже был известен Секретной службе из-за нескольких попыток нарушить режим безопасности Белого дома. В июне 2025 года его задерживали после того, как он заблокировал въездную полосу у Белого дома и утверждал, что он Иисус Христос – тогда его направили на психиатрическую экспертизу. В июле 2025 года он снова пытался попасть на территорию комплекса Белого дома, после чего суд вынес ему предписание держаться подальше от Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме. В официальном сообщении администрации подчеркивается, что президент был проинформирован о произошедшем и не пострадал. Секретная служба заявила, что инцидент не повлиял на безопасность президента.