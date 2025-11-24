США и Украина провели переговоры по плану Трампа, разработан новый рамочный документ

В Женеве прошли американо-украинские переговоры, в ходе которых обсуждался предложенный президентом США Дональдом Трампом план окончания войны с Россией. Американскую делегацию возглавил государственный секретарь Марко Рубио, украинскую – глава Офиса президента Андрей Ермак.

Деталей о том, что именно обсуждалось на встрече, немного. Обе стороны охарактеризовали ее как крайне полезную. Как утверждается, переговорным группам удалось несколько согласовать позиции и наметить пути дальнейшего продвижения.

"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру", – говорится в совместном заявлении, цитируемом каналом "Украина 24".

Украина также выразила благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку. Ранее американский лидер обвинил украинское руководство в неблагодарности, поставив само слово "руководство" в кавычки.