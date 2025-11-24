x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 09:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 09:50
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США и Украина провели переговоры по плану Трампа, разработан новый рамочный документ

Россия
Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 24 ноября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 09:00
США и Украина провели переговоры по плану Трампа, разработано новое рамочное соглашение
AP Photo/Mark Schiefelbein

В Женеве прошли американо-украинские переговоры, в ходе которых обсуждался предложенный президентом США Дональдом Трампом план окончания войны с Россией. Американскую делегацию возглавил государственный секретарь Марко Рубио, украинскую – глава Офиса президента Андрей Ермак.

Деталей о том, что именно обсуждалось на встрече, немного. Обе стороны охарактеризовали ее как крайне полезную. Как утверждается, переговорным группам удалось несколько согласовать позиции и наметить пути дальнейшего продвижения.

"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру", – говорится в совместном заявлении, цитируемом каналом "Украина 24".

Украина также выразила благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку. Ранее американский лидер обвинил украинское руководство в неблагодарности, поставив само слово "руководство" в кавычки.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 ноября 2025

Госдепартамент США отвергает утверждения, что план Трампа по Украине продиктован Россией
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 ноября 2025

Трамп: "Мое предложение по Украине – не окончательное"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 ноября 2025

Зеленский заявил, что настал один из тяжелейших моментов в истории Украины