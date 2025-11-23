Госдепартамент США отвергает утверждения, что план Трампа по Украине продиктован Россией

Государственный департамент США отверг утверждения, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине был, по сути, продиктован Россией.

"Это ложь. И государственный секретарь Марко Рубио, и вся администрация последовательно заявляют, что план разработан США при участии России и Украины", – сообщил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Томи Пиггот.

Как отмечает The Hill, 22 ноября журналист Ник Шифрин процитировал заявления двух сенаторов, один из которых республиканец. По их словам, Рубио рассказал им, что план не был разработан США, а получен через посредников и является по сути, отражением российских пожеланий.

Однако минувшим вечером госсекретарь опроверг эти утверждения. "План был разработан США. Он предлагает рамки для продолжающихся переговоров. В нем есть вклад российской стороны, но есть и вклад Украины", – сообщил Рубио в социальных сетях.

Напомним, что план Трампа предусматривает отказ Украины от части своей территории, в том числе – не находящейся под российским контролем. Украина должна сократить свою армию и отказаться от вступления в NATO.

Зеленский, комментируя это предложение в обращении к украинскому народу, заявил, что сейчас настал один из тяжелейших моментов в истории Украины, но пообещал не идти на уступки, унижающие достоинство страны.

Президент США Дональд Трамп, общаясь 22 ноября с журналистами, заявил, что план урегулирования, предложенный им Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны.

"Мы хотим достичь мира, это должно было произойти уже давно. Войны Украины с Россией вообще не должно было быть. Будь я президентом – ее бы и не было. Мы пытаемся положить ей конец, тем или иным способом мы это сделаем", – сказал он.