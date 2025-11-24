СBS: визит Зеленского в Белый дом может состояться уже на нынешней неделе

Как передает телеканал CBS, украинские и американские представители обсуждают вопрос об экстренном визите президента Украины Владимира Зеленского в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом предложенного им плана урегулирования войны с Россией.

Американский лидер представил Зеленскому ультиматум, потребовав принять план, содержащий крайне тяжелые для Украины условия, до Дня благодарения, отмечаемого в четвертый четверг ноября. Однако впоследствии он заявил, что дата может быть изменена, а условия не являются окончательными.

В публикации отмечается, что проведение саммита во многом будет зависеть от итогов прошедших в Женеве американо-украинских переговоров. По их завершении государственный секретарь США Марко Рубио заявил о достигнутом прогрессе, однако подробности о переговорах не сообщаются.

Напомним, что план Трампа, подготовленный при российском участии, предусматривает отказ Украины от части своей территории, в том числе – не находящейся под российским контролем. Украина должна сократить свою армию и отказаться от вступления в NATO.

Зеленский, комментируя это предложение в обращении к украинскому народу, заявил, что сейчас настал один из тяжелейших моментов в истории Украины, но пообещал не идти на уступки, унижающие достоинство страны. Несогласие с планом выразили и в Европе.