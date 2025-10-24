Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
время публикации: 24 октября 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 19:18
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов".
В него включены: журналистка Ирина Новик; журналистка Нино Росебашвили; востоковед Руслан Сулейманов; блогер Дмитрий Чернышевский; проект "Сердитая Чувашия"; проект "Усть-Кут24".
По версии минюста, эти "иноагенты" распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иностранными агентами" и "нежелательными" организациями, а также выступали против вторжения войск РФ в Украину.